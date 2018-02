Il concept inedito di Justice League mostra l'arrivo di Darkseid

In questi giorni si parla molto di Justice League , anche per via deie retroscena che avrebbero portato il registaad essere letteralmente licenziato da regista del film e 'architetto' dell'Universo Cinematografico della DC.

Probabilmente non vedremo mai quella versione di Justice League firmata da Snyder, ma continuano comunque a trapelare informazioni e dettagli a riguardo. E' apparso in rete, ad esempio, un nuovo concept preliminare in cui vediamo l'arrivo di Darkseid in una sequenza stile "Knightmare" del precedente Batman v Superman: Dawn of Justice. Se notate bene il concept, vedrete anche nel futuro post-apocalittico immaginato da Zack Snyder la Sala della Giustizia distrutta e sepolta: trovate il concept qui sotto.

In Justice League tornano i famosi eroi della DC Comics. Dopo gli eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice, e la morte di Superman, Batman (Ben Affleck) decide di formare, insieme a Wonder Woman (Gal Gadot), una squadra di metaumani pronti a combattere un nemico formidabile che ha le fattezze di Steppenwolf (Ciaran Hinds), signore della guerra, pronto a reclamare Tre Scatole Madri. Per questo Batman e Wonder Woman ingaggiano il timido e goffo Flash (Ezra Miller), il possente re dei mari Aquaman (Jason Momoa) e il metà uomo-metà macchina Cyborg (Ray Fisher).