Il concept artist di Thor: Ragnarok, Andy Park, ci mostra un nuovo disegno di Valchiria

ha disegnato moltissimi dei concept art dei personaggi principali di Thor: Ragnarok , il cinefumettodiretto dache sta continuando la sua corsa al box office internazionale. Ora l'artista visuale ci mostra una nuova early image che rappresenta

In Thor: Ragnarok il personaggio di Valchiria è interpretato dalla bella Tessa Thompson e lei, insieme a Hulk (Mark Ruffalo), Loki (Tom Hiddleston) e lo stesso Thor (Chris Hemsworth), sono i Revengers, che cercano con tutti i mezzi a loro disposizione, di sconfiggere Hela (Cate Blanchett), la Dea della Morte.

Andy Park, il cui compito nei Marvel Studios è quello di Visual Development Supervisor ha creato, in qualità di Concept Artist, diversi disegni dei possibili look dei personaggi del film. Quello che ci mostra adesso è proprio un early concept di Valchiria, che ha un aspetto decisamente più dark in questa immagine diffusa via Instagram dall'artista.

Nella Caption, Park commenta la foto spiegando che, nelle fasi iniziali del lavoro sulla pellicola Marvel, Taika Waititi, il regista, aveva in mente il personaggio con indosso un cappuccio e doveva indossare dei guanti; tutto ciò prima che venisse fatto il casting a Tessa Thompson.

"@andyparkart: Ecco un concept alternativo del design che avevo fatto per #TheValkyrie per #ThorRagnarok. E' stata una concept venuta fuori per via di una delle prime idee avute da Taika che la vedeva indossare una maschera incappucciata e dei guanti e poi è stato fatto il casting alla perfetta @TessaThompson_x"

Thor: Ragnarok vede un cast formato da Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Tessa Thompson, Idris Elba, Karl Urban e Jeff Goldblum.

Il prossimo cinefumetto Marvel Studios in uscita, in ordine di tempo, è Black Panther; in Italia lo vedremo a partire dal 16 febbraio 2018. Thor: Ragnarok è al cinema.