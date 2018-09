Il comunicato Warner sulla situazione 'Superman'... ma cosa vuol dire effettivamente?

Qualcosa sta accadendo dietro le quinte alla DC Entertainment, questo è sicuro. Anche perché, in caso di 'fake news', la Warner Bros. Pictures non si sarebbe scomodata tanto a rilasciare, in fretta e in furia, un comunicato stampa ufficiale.

Quindi, è chiaro, qualcosa 'bolle in pentola' dietro le quinte e nella situazione Superman un fondo di verità c'è. Anche perché, diciamolo, sono due testate belle pesanti e autorevoli come The Hollywood Reporter e Deadline ad aver lanciato la notizia, non dei blog da quattro soldi in cerca di click. Due siti del genere non avrebbero mai pubblicato (ed entrambe, ripetiamo) una notizia del genere senza aver verificato, in parte, la sua veridicità.

E la Warner Bros. Pictures ha prontamente risposto con un comunicato stampa che vi riportiamo qui: "Mentre non sono state prese decisioni in merito ai prossimi film su Superman, abbiamo sempre avuto un gran rispetto e un gran rapporto con Henry Cavill, e questo resterà invariato". Vi suona strano? Si, perché non c'è una conferma del report e non c'è una smentita. E' soltanto un comunicato criptico che il web sta analizzando e che, al momento, non ha "decifrato". Ma una cosa la conferma: qualche cosa, dietro le quinte, sta accadendo. Quindi cosa ci dice questo comunicato? Tutto e nulla.

I potenziali scenari, leggendo tra le righe di questo non-comunicato, sono i seguenti:

la Warner e Henry Cavill sono effettivamente "in rotta", il report è vero ma lo studio sta correndo ai ripari ri-contrattando il suo futuro come Uomo D'Acciaio, ed è per questo che il comunicato non conferma e non smentisce; Henry Cavill è "fuori" ma stanno aspettando tutti i cavilli legali per annunciarlo ufficialmente (dunque il report sarebbe trapelato troppo presto), costringendo la Warner ad un comunicato di facciata.

E' chiaro che la situazione è delicata e la Warner, di tutto il report, conferma solo che "al momento non sono state prese decisioni su futuri film dedicati a Superman" e il comunicato di facciata, sul rapporto lavorativo e il rispetto per Cavill, suona tanto come "un licenziamento amichevole" che tanto piace ad Hollywood per salvare la faccia di entrambe le parti interessate. Attendiamo ulteriori sviluppi.