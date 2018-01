Il commento di Tom Hiddleston al trailer di Avengers: Infinity War

, uno degli interpreti della prima ora ad aver recitato nell’Universo Cinematografico Marvel, spiega quale sia stata la sua reazione alla visione delle immagini di Avengers: Infinity War , in uscita nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo

Il personaggio impersonato dall’attore, Loki, è senza dubbio uno dei più amati dai fan, quasi quanto i suoi colleghi supereroi. Rivedendo il trailer del cinecomic diretto dai fratelli Russo, in cui appare avendo in mano il Tesseract, Hiddleston ha avuto modo di ripercorrere le tappe vissute che hanno portato l’intero progetto voluto fortemente da Feige diversi anni fa:

“È impressionante, non è vero? È davvero eccitante. L’ho trovato piuttosto toccante – ed è una cosa strana da dire – perché mi ricorda quando sono stato ingaggiato come Loki la prima volta, circa dieci anni fa, e Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, mi ha chiamato nel suo ufficio per congratularsi. Una delle prime cose che mi disse è stata questa: ‘Permettimi di parlarti degli Avengers’. Pensavo di essere stato assunto per Thor. Mi ha raccontato del sogno che aveva, di costruire questa marea di film, l’Universo Cinematografico Marvel che sarebbe culminato poi con Avengers. Improvvisamente poi l’UCM si è espanso in una misura così straordinaria da comprendere e racchiudere così tanti personaggi amati e seguiti dal pubblico. Film su Captain America o sui Guardiani della Galassia sono diventati così popolari al giorno d’oggi. È davvero impressionante e lo dico quasi dall’esterno. Mi sento molto fortunato di poterne fare parte. È per questo che l’ho trovato entusiasmante”.

Mentre gli Avengers e i loro alleati hanno continuato a proteggere il pianeta dalle minacce più a lungo di quanto un eroe possa gestire, un nuovo pericolo è emerso dalle oscurità cosmiche: Thanos. Un despota dalla infamia intergalattica, il cui intento è collezionare tutte e sei le Gemme dell’Infinito, artefatti di un inimmaginabile potere, ed usarle per imporre la sua perversa volontà su ogni cosa reale. Tutto ciò per cui gli Avenger hanno combattuto li ha condotti a questo momento, il destino della Terra e la sua stessa esistenza non sono mai stati più incerti.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: Civil War), la pellicola vedrà riuniti sul grande schermo i volti noti dei supereroi e non che in questi anni abbiamo amato: Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Occhio di Falco), Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Bradley Cooper (Rocket Raccoon), Vin Diesel (Groot), Karen Gillan (Nebula), Poom Klementieff (Mantis), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Paul Bettany (Vision), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hiddleston (Loki), Tom Holland (Spider-Man), Sebastian Stan (Soldato d’Inverno), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Falcon), Don Cheadle (War Machine) e il villain Thanos interpretato da Josh Brolin.

Avengers: Infinity War rappresenta il primo dei due capitoli sugli Avengers che chiuderà una fase storica dell’Universo Cinematografico Marvel. L’uscita in Italia è prevista il 25 aprile 2018.