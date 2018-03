Il commento di Rian Johnson sulla differenza principale nell'apertura de Gli Ultimi Jedi

deve ancora arrivare in versione Blu-Ray ma il film è già disponibile in formato digitale, e include una parte con il commento di. Nonostante molti dettagli interessanti nella traccia audio siano stati notati, un piccolo particolare nella traccia dei commenti dinon è stato evidenziato da molti.

Rian Johnson infatti rivela che la fanfara iniziale in Star Wars: Gli Ultimi Jedi è differente rispetto a quella di Una nuova speranza. Sebben chiaramente molto simile all'iconica musica della saga che tutti conosciamo, Rian Johnson ha spiegato qualcosa al riguardo degli intro musicali:"Se li ascolti in tutti i film, ognuno di loro ha un mix leggermente diverso. Alcuni sono più brillanti, altri più caldi. Il Risveglio della Forza ha una tonalità più acuta. Noi siamo andati verso una sensazione più calda".

Tutto ciò è abbastanza sorprendente perché sono molti quelli che non hanno notato alcuna differenza tra le fanfare introduttive che aprono i film della saga principale del franchise.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è diretto da Rian Johnson. Si tratta dell'ottavo episodio della saga creata nel 1977 da George Lucas, con Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker e Carrie Fisher in quelli di Leia Organa. In questo film ritroviamo anche Daisy Ridley nelle vesti di Rey, con John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron) e i villain interpretati da Adam Driver (Kylo Ren), Domhnall Gleeson (Generale Hux) e Andy Serkis (Leader Supremo Snoke).

Nel 2019 vedremo Episodio IX, con J.J. Abrams che torna alla regia della saga dopo aver diretto il primo film di questa nuova trilogia, Il Risveglio della Forza, uscito nelle sale nel dicembre 2015.