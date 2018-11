Il colore viola: Spielberg e Oprah Winfrey portano il musical al cinema

Collider riporta la notizia che Steven Spielberg e Oprah Winfrey lavoreranno con il leggendario Quincy Jones e Scott Sanders per produrre una versione cinematografica per la Warner Bros. de Il colore viola. Il romanzo venne già adattato da Steven Spielberg nel 1985 in un'opera drammatica con protagonista Whoopi Goldberg.

Basato sul romanzo di Alice Walker, Il colore viola segue la storia di Celie e altre donne afroamericane che vivono nel sud degli Stati Uniti negli anni '30, e le loro lotte contro il razzismo e la vita difficile nelle classi sociali inferiori.

Celie nel frattempo lotta anche per ritrovare la propria identità dopo gli abusi subiti da vari uomini nel corso della sua vita.

Nel film del 1985 Oprah Winfrey fece il suo debutto cinematografico, così come Whoopi Goldberg, candidata all'Oscar. Il film ricevette delle ottime recensioni da parte della critica e venne candidato a 11 premi Oscar, tra cui miglior attrice a Goldberg e miglior attrice supporter a Winfrey.

Nel 2005 Il colore viola è stato trasformato in un musical a Broadway, che ha ricevuto 11 nomination ai Tony Award, seguito da un revival dal 2015 al 2017 che ha ottenuto ulteriore successo, aggiudicandosi due Tony Award.

Il revival ha visto, nel ruolo di Celie, Cynthia Erivo, impegnata al cinema in questo periodo con 7 sconosciuti a El Royale e Widows - Eredità criminale di Steve McQueen.

Il musical con libretto è stato adattato da Marsha Norman, con le musiche e i testi di Stephen Bray, Brenda Russell e Alle Willis.

Il progetto per il momento è solo in fase embrionale e mancano ancora i nomi del cast e della regia.