Il colore venuto dallo spazio: il racconto horror di H.P. Lovecraft diventerà un film

Nel corso di un'intervista a Birth.Movies.Death, il co-fondatore di SpectreVision, Josh C. Waller, ha annunciato che è in corso la lavorazione dell'adattamento cinematografico del racconto horror di H.P. Lovecraft, Il colore venuto dallo spazio. Il film verrà diretto da Richard Stanley e Waller ha spiegato alcuni dettagli del progetto.

"Qualcosa si sta muovendo" ha annunciato Waller "Abbiamo annunciato che lo avremmo fatto tre anni fa? Diciamo solo che ci stiamo avvicinando molto. In maniera significativamente più vicina. Sarò impegnato con Richard sul set in un futuro prossimo".

Il colore venuto dallo spazio è un racconto scritto da H.P. Lovecraft nel 1927 che viene narrato in prima persona da un tecnico di cui non conosciamo il nome, che si reca in una valle del New England a compiere alcune verifiche prima che venga allagata dalla nuova diga. Le scoperte del narratore/tecnico sono sorprendenti e fanno riferimento a un meteorite.

Richard Stanley torna a dirigere dopo il licenziamento dal set del film The Island of Doctor Moreau, come riportato nel documentario Lost Soul: The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Doctor Moreau, dove si racconta di come Stanley venne usato come capro espiatorio.

Il colore venuto dallo spazio è stato pubblicato in Italia in svariate edizioni dal 1965 al 2005, all'interno de I più terrificanti racconti del terrore, edizioni Newton Compton.

Nel corso degli anni non sono mancati, più o meno fortunati, degli adattamenti di Lovecraft.