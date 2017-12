Il CinemaScore di Star Wars: Gli Ultimi Jedi è positivo, Johnson parla di un personaggio

Ricordate quando vi abbiamo rivelato che Star Wars: Gli Ultimi Jedi aveva la percentuale più bassa, per quanto riguarda il gradimento del pubblico, su

Ebbene, adesso è uscito il CinemaScore ufficiale dato dal pubblico statunitense alla pellicola, arrivata venerdì nei cinema, e racconta tutta un'altra storia. Rispetto a quanto emerso su Rotten Tomatoes, il pubblico americano ha dato una A alla pellicola, il che vuol dire che il gradimento del pubblico è alto. E allora come mai tutta questa differenza? Bisogna dire che la percentuale su Rotten Tomatoes può essere votata da chiunque e che era piuttosto bassa addirittura prima che Star Wars: Gli Ultimi Jedi approdasse addirittura nei cinema americani; inoltre bisogna notare che, su questi siti, solitamente potrebbero aver votato i fan storici della saga che sembra siano quelli che hanno apprezzato meno il prodotto di Rian Johnson. Al contrario, il CinemaScore indica il pubblico generalista, non per forza fan storici e puristi del franchise.

ATTENZIONE! SPOILER!

Intanto, parlando in una nuova intervista, lo stesso Johnson ha discusso di una scelta spoiler riguardante uno dei personaggi principali.

Infatti, Johnson ha parlato della morte di Luke Skywalker alla fine della pellicola: "Ho esitato, ero terrorizzato all'idea. E' stato un crescendo di terrore quando ho capito che avrebbe avuto senso farlo già in questo capitolo. Penso che il viaggio di Luke da eroe sia concluso ne Il Ritorno dello Jedi. Questo è il viaggio da eroi di Rey, Finn e Poe.".

Riguardo la possibilità di un'apparizione di Skywalker anche in Episodio IX, l'attore Mark Hamill ha spiegato: "Mi sto aggrappando all'idea e dico spesso 'ci vediamo in giro'. Potrei essere in Episodio IX! Potrei considerare l'idea di occuparmi del catering cosi da poter essere presente sul set".