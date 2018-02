Il cinema di Steven Spielberg nelle cover da collezione del nuovo numero di Empire

Poco più di un mese ci separa dall'uscita nelle sale dell'attesissimo Ready Player One , omonimo adattamento del romanzo didiretto da, e per omaggiare il grande filmmaker americano il nuovo numero diha dedicato diverse cover al regista.

La principale è un mashup dei suoi film più famosi e amati, da E.T a Jurassic Park fino a Indiana Jones, tutti sovrastati dall'enorme faccia di Spielberg, papà di grandi fantasie cinematografiche, titoli indimenticabili. Le restati copertine, invece, quelle da collezione, sono ognuna dedicata ai film secondo il magazine "più rappresentativi" della sua filmografia.



Ovviamente non potevano stampare un tot numero di cover per ogni film del regista, così hanno scelto quelli che più andavano a raccontare una storia e un'evoluzione del suo stile, partendo da Lo Squalo, passando per Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta, arrivando a E.T e Salvate il Soldato Ryan per finire con il prossimo Ready Player One. Tutti titoli che descrivono passaggi importati della carriera di uno dei più grandi registi viventi.



Vi ricordiamo infine che Ready Player One vedrà nel cast Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, T.J. Miller, Letitia Wright e Mark Rylance, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 29 marzo.