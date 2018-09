Il CEO Disney chiarisce alcuni aspetti del licenziamento di James Gunn

Il CEO Disney Bob Iger ha rotto il silenzio intorno alla notizia del licenziamento di James Gunn da regista di Guardiani Della Galassia Volume 3. Ne ha parlato in un'intervista al "The Hollywood Reporter".

Alla domanda su quale fosse stato il suo ruolo nell'allontanamento di Gunn, Iger ha risposto che non è stato lui ad aver preso l'iniziativa in prima persona ma che i vari amministratori delegati dello studio Disney gli hanno proposto all'unanimità il licenziamento. Da parte sua, aggiunge, c'è stato un supporto totale e un aiuto a concretizzare la decisione.

È noto infatti che sia stato il chairman dei Walt Disney Studios Alan Horn a licenziare Gunn e non Bob Iger, che in quei giorni era in vacanza.

Il giornalista dell'"Hollywood Reporter" ha fatto notare come la decisione di allontanare Gunn dalla produzione del film abbia provocato una reazione negativa sia tra i fan della serie, sia negli attori coinvolti in Guardiani Della Galassia. Pochi giorni dopo il licenziamento, infatti, membri del cast tra cui Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel hanno deciso di rilasciare una dichiarazione sui social network in cui esprimevano il loro totale supporto nei confronti di Gunn.

Iger ha risposto che non ha intenzione di fare un passo indietro e che la decisione in merito è definitiva.

Guardiani Della Galassia Volume 3, a questo punto, non ha più una data di uscita ufficiale né i produttori hanno ancora deciso chi andrà a sostituire Gunn nel ruolo di regista.