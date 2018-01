Il Cavaliere Oscuro tornerà al cinema in occasione del suo decimo anniversario

La seconda pellicola della celebre trilogia diretta daverrà proiettata in alcune sale americane esattamente a dieci anni di distanza dalla sua uscita.

Il Cavaliere Oscuro è considerato da molti uno dei migliori film del regista britannico Christopher Nolan ed uno dei migliori prodotti cinematografici dedicati all'uomo pipistrello. I fan americani saranno lieti di sapere che, in occasione del decimo anniversario dall'uscita, potranno rividerlo in tutta la sua gloria al cinema l'8 e l'11 febbraio, in alcuni circuiti selezionati di Showcase Cinemas.

La pellicola, uscita in Italia il 23 luglio 2008, è passata alla storia per l'interpretazione magistrale del compianto Heath Ledger nei panni di Joker, ruolo che gli è valso il premio Oscar postumo come miglior attore non protagonista. Nel cast del film troviamo anche Christian Bale, Aaron Eckhart, Michael Caine, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman e Morgan Freeman.

Questa la sinossi ufficiale: Con l'aiuto del tenente Jim Gordon e del nuovo Procuratore Distrettuale, Harvey Dent, Batman vuole debellare per sempre il crimine organizzato di Gotham City. Il trio inizialmente sembra potercela fare, ma presto i tre diventano le vittime di un pericoloso malvivente, il Joker, che getta Gotham nell'anarchia e fa sì che il Cavaliere Oscuro si trovi molto vicino ad oltrepassare il confine tra l'essere un eroe e l'essere un semplice giustiziere della notte.

La trilogia di Batman firmata da Nolan è attualmente disponibile in Home Video nel formato 4K grazie a Warner Bros e garantisce una qualità visiva sempre più vicina a quella del grande schermo.