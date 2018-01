Il Cardellino, al via le riprese della pellicola con Ansel Elgort

Sono ufficialmente iniziate le riprese de, adattamento cinematografico dell'acclamato romanzo scritto da, che le è valso il Premio Pulitzer per la narrativa nel 2014.

La pellicola, diretta dal regista di Brooklyn John Crowley, vanta un cast multigenerazionale composto da Ansel Elgort, visto quest'anno nel ritmato e ipercinetico Baby Driver - Il genio della Fuga di Edgar Wright, il premio Oscar Nicole Kidman, Luke Wilson, Sarah Paulson e Finn Wolfhard.

Accanto a loro ci saranno anche Aneurin Barnard (Dunkirk), Jeffrey Wright (The Hunger Games), Aimee Laurence (Chicago P.D.), Denis O’Hare (American Horror Story), Luke Kleintank (The Man in the High Castle) e Robert Joy (CSI: NY). A curare la sceneggiatura del film ci penserà il nominato all'Oscar Peter Straughan (La Talpa).

La storia de Il Cardellino segue il 13enne newyorkese Theo Decker, sopravvissuto miracolosamente a un incidente che uccise la madre. Abbandonato poi dal padre alcolista, Theo viene adottato da una famiglia altolocata di un suo amico, ma il ragazzo resta sconcertato dalla nuova casa a Park Avenue, disturbato dalla paura dei compagni e soprattutto tormentato dal desiderio di riavere sua madre indietro. Si aggrappa allora all'unica cosa che possa ricordargliela, una piccola e accattivante pittura che condurrà presto Theo nel mondo nascosto dell'arte, portandolo da adulto a muoversi con fare vistoso tra i salotti dei ricchi e il polveroso negozio di antiquariato nel quale lavora, in un rapporto di amore malato per il ristretto circolo nel quale è entrato, più pericoloso di quanto possa immaginare.

L'uscita della pellicola nelle sale ameicane è prevista per l'11 ottobre 2019 e sarà distribuita in tutto il mondo da Warner Bros.