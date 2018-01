Il Cardellino, Jeffrey Wright entra ufficialmente nel cast al fianco di Ansel Elgort

È quest'oggi l'affidabilea riportare le notizia che) sarebbe ufficialmente entrato nel cast dell'annunciato adattamentode Il Cardellino , omonimo romanzo vincitore delnel 2013.

Stando a quanto riportato dal sito, così, l'attore sarebbe in trattative finali con lo studio per interpretare il ruolo di Hobie, che nel romanzo è il compagno di Welty Blackwell, a sua volta tutore legale di Pippa. Hobie fornisce uno stile di vita stabile al protagonista, Theo, che nel film sarà interpretato dal talentuoso Ansel Elgort, visto quest'anno nel ritmato e ipercinetico Baby Driver - Il genio della Fuga di Edgar Wright. In aggiunta Variety riporta che anche Luke Wilson si sarebbe unito al cast del film nei panni del padre alcolizzato di Theo.



La storia de Il Cardellino segue il 13enne newyorkese Theo Decker, sopravvissuto miracolosamente a un incidente che uccise la madre. Abbandonato poi dal padre alcolista, Theo viene adottato da una famiglia altolocata di un suo amico, ma il ragazzo resta sconcertato dalla nuova casa a Park Avenue, disturbato dalla paura dei compagni e soprattutto tormentato dal desiderio di riavere sua madre indietro. Si aggrappa allora all'unica cosa che possa ricordargliela, una piccola e accattivante pittura che condurrà presto Theo nel mondo nascosto dell'arte, portandolo da adulto a muoversi con fare vistoso tra i salotti dei ricchi e il polveroso negozio di antiquariato nel quale lavora, in un rapporto di amore malato per il ristretto circolo nel quale è entrato, più pericoloso di quanto possa immaginare.



Il Cardellino vedrà nel cast anche Willa Fitzgerald e Aneurin Bernard, per un'uscita ancora a data da destinarsi