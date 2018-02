Il cantante dei Metallica James Hetfield entra nel cast di Extremely Wicked con Zack Efron

Una delle ultime notizie uscite sul casting del thriller sull'omicida Ted Bundy,, è che anche il cantante dei Metallica, James Hetfield, ha firmato.

In questo nuovo progetto Zac Efron, notoriamente conosciuto per ruoli divertenti o che comunque lo vedevano vestire i panni del bravo ragazzo (Hairspray, Baywatch, high School Musical) sta mettendo le sue doti attoriali alla prova interpretando il famigerato serial killer Ted Bundy in Extremely Wicked.

E adesso è anche arrivata, via Deadline, la notizia che James Hetfield, frontman dei Metallica, si è unito alla pellicola, come pure Jim Parsons, il famoso Sheldon Cooper di The Big Bang Theory. Il ruolo di Hetfield sarà quello del poliziotto Bob Hayward, il primo ufficiale delle forze dell'ordine ad arrestare il killer. Questo sarà il primo ruolo "vero" del cantante il quale, pur avendo interpretato sé steso in alcuni show tv, non ha mai impersonato un altro personaggio prima d'ora.

Che ne dite? Siete curiosi di vedere questo film, ora che il cast sta prendendo forma? Non appena avremo ulteriori notizie su Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, ve lo faremo sapere.