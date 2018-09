Il brusco intervento di Guillermo del Toro convinse Cuarón a girare Harry Potter

Reduce dal Leone d'Oro di Venezia per il suo ultimo film, Roma, Alfonso Cuarón nelle dichiarazioni di questi giorni ha raccontato un aneddoto molto particolare sul periodo in cui girò Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, terzo capitolo del franchise cinematografico tratto dai romanzi di J.K. Rowling. Il protagonista è Guillermo del Toro.

Fu proprio Guillermo del Toro, amico e collega di Cuarón, a convincerlo a girare il film, probabilmente l'episodio più apprezzato e riuscito dell'intera saga, uno dei franchise più redditizi di tutti i tempi, con un incasso totale di 7,7 miliardi di dollari in tutto il mondo, che segue i relativi otto romanzi di J.K. Rowling sulle avventure del giovane maghetto Harry Potter.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è uno dei titoli più apprezzati della saga grazie alla sua capacità di tradurre efficacemente l'essenza della narrazione nonostante il runtime limitato del film, e grazie alle sue atmosfere, elogiate in maniera particolare rispetto agli altri film.

A quanto pare Alfonso Cuarón non era affatto convinto di girare la pellicola. Parlando con Vanity Fair il regista messicano ha ripercorso la sua carriera, rivelando quanto sia stata fondamentale l'opera di convincimento di Guillermo del Toro per quanto riguarda la regia di Harry Potter.

"Parlai con Guillermo, come faccio sempre, e lui mi chiese 'Cosa sta succedendo? Qualche progetto in corso?. Gli dissi 'mi hanno chiesto di dirigere Harry Potter, ci credi?' E mi sono anche preso gioco della cosa...non avevo letto i libri o visto i film. E all'improvviso sembrava arrabbiato con me, mi chiamò flaco (magro)".

A quel punto Guillermo del Toro fu molto brusco con l'amico e collega:"Fottuto magrolino, sei un bastardo arrogante. Adesso vai in una fottuta libreria, prendi i libri, li leggi e mi chiami subito. Quando ti parla così, beh, devi andare in libreria".

A metà lettura de Il prigioniero di Azkaban, Cuarón chiamò del Toro:"Gli dissi 'beh, il materiale è davvero fantastico'. Disse 'Beh, vedi che stavi facendo una cazzata'. In quanto regista fu una grande lezione d'umiltà. Di come avrei potuto farlo da solo ma allo stesso tempo rispettando ciò che era stato amato in quei film".

La cosa interessante è che anche a Guillermo del Toro venne chiesto di girare un film di Harry Potter in passato, probabilmente uno dei primi due film, poi diretti da Chris Columbus, ma rifiutò la regia, una decisione che a quanto pare ancora rimpiange.