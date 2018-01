Il biopic diretto da James Mangold sull'ereditiera Patty Hearst è stato cancellato

A quanto pare la 20th Century Fox ha scritto la parola fine al progetto cinematografico annunciato nel 2015 su. Diretto dae scritto da Scott Alexander e Larry Karaszewski assieme allo stesso regista,avrebbe dovuto interpretare il ruolo dell’ereditiera rapita nel 1974.

Le riprese del biopic sarebbero dovute partire verso l’inizio della stagione primaverile, ma stando al comunicato ufficiale emanato dalla Fox il lungometraggio basato sul libro American Heiress di Jeffrey Toobin non vedrà mai la luce del giorno. L’opera letteraria sarà comunque materiale utile per lo sviluppo di un prossimo documentario della CNN, in onda sull’emittente televisiva statunitense l’11 febbraio.

In molti si sono chiesti cosa abbia convinto i produttori e lo studio cinematografico ad abbandonare la nave e a quanto pare vi sarebbero delle divergenze tra la Hearst e l’autore del romanzo. Queste le parole dell’ereditiera:

“Il libro romanza lo stupro e le torture da me subite e definisce il rapimento 'un’avventura sfrenata'. Sono dispiaciuta e sconvolta che la Fox abbia accettato di finanziare e di produrre un film ispirato al libro di Toobin (con una sceneggiatura parimenti legata, per giunta scritta da uomini) e che la CNN abbia accettato di dare risonanza ad un dialogo a senso unico che altro non fa se non idealizzare la tortura e lo stupro sulla mia persona attraverso una docuserie che guarda alla realtà attraverso le lenti distorte di Toobin. Mi rifiuto di concedere a Jeffrey Toobin, alla 21th Century Fox, alla CNN o a chiunque altro sia coinvolto in questi progetti che riguardano la mia vita il potere di rendermi nuovamente una vittima o quello di fornire una piattaforma dove vada bene incolpare la persona oppressa”.



I prossimi impegni del regista di Logan - The Wolverine, uno dei cinecomic più acclamati dell'anno appena passato, sono The Force, un film che narrerà le vicende di corruzione all'interno del dipartimento di polizia di New York, e Creenshaw, adattamento dell'omonimo romanzo per bambini scritto da Katherine Applegate.