Il banner internazionale di Avengers: Endgame promette un gradito ritorno

Mentre i Marvel Studios continuano a promuovere l'uscita di Avengers: Endgame con la diffusione di nuovi spot televisivi, ecco arrivare in rete un banner promozionale che confermerebbe il ritorno di un "personaggio" nel cast.

ATTENZIONE! SPOILER!



Anche se la Marvel sta cercando di mantenere tutte le sorprese di Avengers: Endgame segrete il più a lungo possibile, tanto che persino la sinossi non svela nulla, ci pensano i banner promozionali a rivelare qualcosina sul cinecomic dei fratelli Russo.

Nel banner qui sotto, oltre a tutti gli eroi noti che vedremo nella pellicola, è presenta anche... la Hulkbuster! Questa versione della Hulkbuster sembra una variazione di quella introdotta all'interno di Avengers: Age of Ultron in cui Tony Stark la indossava per contrastare un Hulk soggiogato mentalmente da - a qui tempi - una 'cattiva' Scarlet Witch, che collaborava con Ultron.

Abbiamo rivisto la Hulkbuster in azione anche nel precedente Avengers: Infinity War. In quel film era Bruce Banner in persona ad indossarla per aiutare i suoi "colleghi" nella battaglia del Wakanda, dopo che il suo alter ego Hulk si rifiutava di "uscire fuori".

La pellicola uscirà nei cinema italiani il prossimo 24 aprile.