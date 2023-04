Marvel, Ike Perlmutter accusa: 'La Disney mi ha licenziato'

Marvel Entertainment dal 2015 è stata assorbita da The Walt Disney Studios. Nel 2023, ogni residuo di Marvel Entertainment è passato al diretto controllo delle divisioni principali della Disney dopo il licenziamento dell'ex presidente Ike Perlmutter.

L'ex presidente non le manda a dire e in un'intervista a Wall Street Journal, il dirigente ha spiegato cosa crede si nasconda dietro il suo licenziamento.

"Tutto ciò di cui parlano è il botteghino, il botteghino - afferma Perlmutter - a me interessa la linea di fondo. Non importa quanto è stato produttivo in termini economici il botteghino. Solo le persone dell'ambiente cinematografico di Hollywood parlano di botteghino".

Secondo Perlmutter, il suo licenziamento si basa su "differenze fondamentali negli affari tra il mio pensiero e la leadership della Disney. Volevo semplicemente tornare a fare nuovi investimenti". Ma non solo: per l'ex presidente di Marvel Entertainment il licenziamento ha anche una motivazione politica.

Ike avrebbe disapprovato la politica nata tra Disney e il governatore Ron DeSantis sul Parental Rights in Education Act della Florida che proibisce l'istruzione in classe sulla sessualità o sull'identità di genere nelle scuole pubbliche della Florida dall'asilo fino alla terza elementare. Secondo il racconto di Perlmutter, il dirigente avrebbe suggerito ai vertici Disney di non rimanere coinvolti in discorsi politici.

Marvel Studios sforna progetti molto redditizi: l'ultimo progetto è il thriller dark Secret Invasion, ma non solo: i fan Marvel sono sempre più vicini al Multiverso.