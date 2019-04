Ike Barinholtz con Awkwafina nella comedy Crime After Crime

Il mondo del true-crime podcast sta per diventare una comedy indipendente con Ike Barinholtz e Awkwafina al centro del progetto, nelle vesti di produttori e interpreti del film Crime After Crime. Lo conferma Deadline. Lo script è firmato a quattro mani da Dan Gurewitch e David Young ed entrerà in produzione molto presto.

Crime After Crime si concentra sulla giovane e ingenua autrice di podcast dedicati al true-crime che sceglie di aiutare il criminale col quale stava collaborando in seguito alla sua evasione. Fuggito dal carcere, l'uomo si presenta alla casa della ragazza.

Una storia avvincente che si sta preparando a diventare una divertente crime comedy.



Awkwafina è nel cast del sequel di Jumanji: Benvenuti nella giungla e la vedremo nel film indipendente Farewell, acclamato all'ultimo Sundance Film Festival.

L'attrice è diventata famosa grazie al suo ruolo nella commedia campione d'incassi Crazy & Rich.

Ike Barinholtz ha recitato nella serie tv The Twilight Zone - il cui debutto è avvenuto poche ore fa - ed è impegnato sul set dell'horror The Hunt, targato Blumhouse. Recentemente ha recitato in Giù le mani dalle nostre figlie, con Leslie Mann e John Cena.



Crime After Crime è un progetto STXfilms e vede Nick Stoller e Conor Welch tra i produttori della pellicola assieme alla Stoller Global Solutions.

La SXT si occuperà anche della supervisione del film.