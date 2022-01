If, Steve Carell e John Krasinski di nuovo insieme per la prima volta dopo The Office

Per la prima volta da The Office, John Krasinski e Steve Carell reciteranno di nuovo insieme nel film scritto, prodotto, diretto e interpretato dal primo, intitolato IF. Carell si è unito al progetto che include anche Alan Kim, Cailey Fleming e Louis Gossett Jr., Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge e Fiona Shaw.

La trama ufficiale deve ancora essere rivelata, ma la storia si basa sull'idea originale di Krasinski sul viaggio di un bambino alla riscoperta della propria immaginazione ed è probabile che Kim o Fleming interpreteranno il bambino/a in questione. Secondo The Hollywood Reporter, il film era precedentemente intitolato Imaginary Friends, ma ora è stato abbreviato in IF.



Come già detto Krasinski dirigerà, scriverà e produrrà il film originale tramite la sua compagnia, Sunday Night, insieme ad Allyson Seeger e Andrew Form. Anche Reynolds figura tra i produttori tramite la sua società, Maximum Effort, e George Dewey sarà il produttore esecutivo.



Per Carell e Krasinski, questo è il primo progetto a cui i due hanno lavorato insieme dai tempi della serie di successo della NBC The Office, terminata nel 2013. I due ex dipendenti della Dunder Mifflin Paper Company hanno ottenuto un grande successo nella serie e le loro rispettive carriere sono decollate. IF uscirà alla fine del prossimo anno, il 17 novembre 2023.



Krasinski è reduce dal successo di A Quiet Place 2 con un terzo film e uno spin-off in arrivo, IF fa parte del suo accordo con la Paramount. Se siete curiosi, scoprite perché Carell ha lasciato The Office nel nostro approfondimento e restate sintonizzati per ulteriori dettagli.