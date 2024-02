If, nello spot del film John Krasinski riprende un iconico scherzo di The Office!

John Krasinski prende tutti di sorpresa nel nuovo spot del Super Bowl di IF riesumando una vecchia gag di The Office in cui il personaggio dell’attore per prendere in giro il collega Dwight assume un uomo per essere impersonato. Nel video dietro le quinte, Randall Park torna nel ruolo del falso Krasinski ai danni, questa volta, di Ryan Reynolds.

Dopo aver mostrato il primo trailer di If, torniamo ad occuparci del nuovo film del regista di A Quiet Place per condividere il simpatico video promozionale pensato per la notte più importante della stagione del football americano.

Nella clip, Randall Park si presenta al fianco di Ryan Reynolds volendo passare per Krasinski con l’interprete di Deadpool che, contrariato, fa di tutto per smascherare l’impostore prima che un montaggio di momenti sul set in cui il comico sostituisce il filmmaker venga mostrato al pubblico e all'attore a sostegno della bizzarra tesi.

IF racconterà la storia di una giovane ragazza chiamata a fa riunire dei bambini con i propri amici immaginari, aiutata proprio da Reynolds e da una creatura pelosa chiamata IF e doppiata da Steve Carrell.

Il film, scritto, diretto, prodotto e interpretato dallo stesso Krasinski, debutterà nelle sale statunitensi il 17 maggio 2024 dopo lo spostamento rispetto alla data originaria, prevista per il 17 novembre 2023.

In attesa di poter vedere il nuovo film a tecnica mista e dedicato a tutta la famiglia del filmmaker del Massachussets, vi lasciamo al bellissimo poster ufficiale di IF.