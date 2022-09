If, le riprese del nuovo film di John Krasinski con Ryan Reynolds sono iniziate!

Qualche anno fa era stato annunciato l'arrivo di Imaginary Friends, che ha adesso cambiato nome in If, commedia fantasy firmata da John Krasinski. Adesso, l'attore e regista ha rivelato che le riprese sono iniziate con un post pubblicato su Twitter!

"Bella giornata per dare il via a un film!" ha scritto semplicemente Krasinski, condividendo insieme alla frase anche la foto del ciak appoggiato su un tavolino in un parco soleggiato. Proprio dal ciak scopriamo che il direttore della fotografia sarà Janusz Kaminski, premio Oscar e collaboratore frequente di Steven Spielberg. Niente male dunque.

Non è la prima volta che Krasinski si dà alla regia. L'attore ha infatti diretto in precedenza il film horror quasi completamente muto A Quiet Place e il suo sequel, A Quiet Place Part II. Questa commedia fantasy, però, è stata descritta come completamente diversa dai progetti precedenti. Nella sinossi leggiamo infatti che If racconterà "il viaggio di un bambino alla riscoperta della propria immaginazione".

Nel cast ci saranno nomi di grande rilievo. Oltre al già annunciato Ryan Reynolds, che produrrà anche la pellicola insieme al regista, vedremo infatti altri importanti attori come Steve Carrell, Phoebe Waller-Bridge, Fiona Shaw, Louis Gossett Jr., Bobby Moynihan, e gli attori bambini Alan Kim e Cailey Fleming. E voi, siete curiosi di scoprire di più su If? Fatecelo sapere nei commenti!