If, primo poster ufficiale per il film di Ryan Reynolds e John Krasinski

John Krasinski lavorerà con Ryan Reynolds in IF, e quest’ultimo ha appena pubblicato sul suo profilo X il primo poster ufficiale della pellicola.

Il poster del film scritto e diretto da John Krasinski mostra la coda di una creatura immaginaria che si affaccia dalla finestra, dato che IF (Imaginary Friends) segue “una ragazzina che ha la capacità di vedere amici immaginari che sono stati abbandonati dai bambini che hanno aiutato nel corso degli anni, con le creature ormai tristi per il fatto di essere sole. Gli imaginary friends hanno un grande potere, ma avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile da parte dei personaggi umani del film, ponendo le basi per l'avventura che verrà”.

A dare voce a questi amici immaginari saranno Phoebe Waller- Bridge, Matt Damon, Emily Blunt, Maya Rudolph, Vince Vaughn, e infine Steve Carrell che tornerà a lavorare insieme a Krasinski in IF. Mentre ad interpretare gli esseri umani del film, oltre ai già citati Krasinski e Reynolds, ci saranno Cailey Fleming, Fiona Shaw e Alan Kim. La data d’uscita prevista è il 17 maggio 2024, in seguito al cambio di calendario deciso a causa degli scioperi WGA e SAG-AFTRA. A breve dovrebbe essere rilasciato anche il primo trailer ufficiale della pellicola da parte di Paramount. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti.