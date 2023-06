IF, John Krasinski è entusiasta di lavorare con Ryan Reynolds

Dopo l'ottimo successo ottenuto con film quali A Quiet Place ed il suo sequel, il pubblico ha ormai chiaro come quello di John Krasinski non sia solo un talento recitativo, ma possiede anche ottime doti di regia.

Ecco infatti che una volta che avrà messo la parola fine al personaggio di Jake Ryan nel finale della quarta stagione, l'attore ha già in mente quale sarà il suo prossimo progetto, è un film e si chiama IF.

La sua nuova pellicola da regista includerà la partecipazione di numerose star di hollywood, tra cui spicca Ryan Reynolds, a cui è stato affidato il ruolo da protagonista, secondo lo stesso Krasinski: "Sarà qualcosa di spettacolare".

Da quando è stato annunciato per la prima volta al ComiCon la scorsa primavera, si parla del film come il tentativo del regista di creare qualcosa di puro e senza tempo come è stato E.T L'Extraterreste, diretto da Steven Spielberg.

La pellicola seguirà le vicende di una giovane ragazza (Cailey Fleming) che all'improvviso svilupperà la capacità di poter vedere gli amici immaginari di tutti quelli che la circondano, mentre vive una situazione difficile. Nel mentre, scoprirà che molte di queste creature sono nate dalla fantasie delle persone quando erano piccole, ma ora sono state dimenticate.

Krasinski confessa a Collider che ha ideato l'intera storia circa sette anni fa, e che è onorato di poterla finalmente realizzare in quanto: "Si tratta di qualcosa di molto personale".

Sembra quindi che possiamo aspettarci qualcosa di diverso rispetto alle passate produzioni del regista