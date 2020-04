If It Bleeds: la nuova antologia di Stephen King uscirà prima del previsto!

A causa dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione capillare del Coronavirus (COVID-19), la casa editrice di Stephen King, in modo da venire in contro alle esigenze dei lettori, ha deciso di anticipare l'uscita della nuova antologia dello scrittore, If It Bleeds.

La raccolta di racconti, la cui uscita nelle librerie e negli store digitali era stata precedentemente fissata al 5 maggio 2020, sarà anticipata al 28 aprile prossimo. Non è chiaro se questo cambio di piani abbia qualcosa a che vedere con la pandemia in corso, ma vista anche la smile strategia adottata dalle varie case di produzione cinematografica, ovvero quella di diffondere alcuni dei film previsti in home video con alcune settimane di anticipo, è probabile che pubblicare If It Bleeds con una settimana di anticipo possa incrementare il responso dei lettori, data la condizione di auto-isolamento forzato in molti paesi del mondo.

If It Bleeds è un'antologia di quattro racconti lunghi inediti: "Mr. Harrigan’s phone", "The life of Chuck", "Rat" e "If It Bleeds" che dà appunto il titolo al volume. Secondo l’editore Scribner, che ne ha fornito uno breve anticipazione, ognuno dei quattro racconti immergerà il lettore "in luoghi paurosi ma allo stesso tempo affascinanti".

Nella trama di "If It Bleeds" compare tra i personaggi anche Holly Gibney, la compagna di avventure del detective Hodges e di Jerome Robinson nella trilogia composta da "Mr. Mercedes", "Chi perde paga" e "Fine turno". In uno degli altri racconti è presente inoltre anche il detective Ralph Anderson di "The Outsider", che riceve un misterioso pacco con una chiavetta USB contenente fotografie e un diario in forma di registrazione vocale di una sua vecchia amica che chiede aiuto.