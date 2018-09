If Beale Street Could Talk, il nuovo magnetico trailer dell'ultimo film di Berry Jankins

Dopo essere passato con successo all'ormai conclusosi Toronto Film Festival 2018, If Beale Street Could Talk di Barry Jankins (Moonlight) è pronto a uscire nelle sale il prossimo novembre, mostrandosi oggi in tutta la sua struggente e magnetica bellezza nel nuovo trailer ufficiale rilasciato dalla Annapurna Pictures.

If Beale Street Could Talk racconta la storia di Tish (Kiki Layne), una donna incinta di Harlem il cui amante (Stephan James) viene falsamente accusato di stupro. Quando Tish scopre di essere incinta il suo compagno è in prigione, e quindi con l'aiuto della sua famiglia e del suo avvocato inizierà una corsa contro il tempo per trovare le prove necessarie a scagionarlo.

Fra le società di produzione compaiono la Pastel Company di Jenkins, la Plan B di Brad Pitt e la Annapurna Pictures di Megan Ellison. Il cast comprende Pedro Pascal, Colman Domingo, Brian Tyree Henry, Teyonah Paris, Dave Franco e Regina King.

If Beale Street Could Talk è il primo film di Jenkins da quando Moonlight ha vinto l'Oscar per il miglior attore non protagonista, per la miglior sceneggiatura e per il miglior film. In attesa dell'annuncio del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2018, ci auguriamo che il titolo possa passare in rassegna all'evento, dato che Moonlight era stato presentato in anteprima italiana proprio nel festival della Capitale.