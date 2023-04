IF,annunciato il cast del nuovo film di John Krasinski

Non era molto difficile immaginare chi avrebbe preso parte alla terza regia di John Krasinski, star della serie TV The Office. Proprio dall'ufficio di Scranton,Steven Carrell si unisce al progetto di Krasinski ma non solo.

Oltre, il nome già annunciato di Ryan Reynolds nel corso del CinemaCon Paramount ha divulgato in anteprima il cast completo che prenderà parte al nuovo film di John Krasinski che dopo due pellicole horror si cimenta in una commedia.

Il cast annunciato giovedì include la moglie di Krasinski e la star di A Quiet Place Emily Blunt, Matt Damon, Jon Stewar, Maya Rudolph (Disincanto), Sam Rockwell (Iron Man 2 ), Sebastian Maniscalco (Super Mario Bros. Movie ), Christopher Meloni (Law & Order), Richard Jenkins (La forma dell'acqua ), Awkwafina ( The Little Mermaid ) e Vince Vaughn.

Scritto e diretto da Krasinski, la sinossi di IF racconta la storia di un uomo che può vedere e parlare con gli amici immaginari delle persone, facendo amicizia con coloro che sono stati dimenticati o scartati. Tuttavia, alcuni amici immaginari, privi di amore e amicizia, si rivolgono all'oscurità lato, e spetta al personaggio interpretato da Reynolds salvare il mondo da coloro che diventano malvagi. Il regista ha raccontato come l'idea sia stata sviluppata anni fa con l'intento di creare un live action di un film Pixar.



Come precedentemente annunciato, IF uscirà nelle sale il 24 maggio 2024.