If: gli amici immaginari prendono vita nel primo trailer ufficiale

Dopo il primo poster di If, il canale YouTube di Ryan Reynolds ha pubblicato il trailer ufficiale del film. "Cosa succederebbe se tutto quello a cui credevi da bambino fosse reale?" appare all'inizio della clip, a cui segue una bizzarra conversazione tra l'attore e un altrettanto strambo mostro viola (ma non solo)!

"Preparatevi per un commovente film per tutta la famiglia" scrive Reynolds come descrizione del trailer, "direttamente dal regista di A Quiet Place, dalla star di Deadpool e dallo studio che vi ha portato Annihilation", conosciuto in Italia anche come Annientamento. Nel cast ricordiamo anche Cailey Fleming, Fiona Shaw, Phoene Waller-Bridge, Emily Blunt e Phoebe Waller-Bridge; per non parlare di Steve Carell, che si riunisce a John Krasinski dopo The Office.

Ad aggiungere altri dettagli è il regista stesso. "If è un film che ho realizzato per i miei figli, perché... no, non credo che possano vedere A Quiet Place" ha dichiarato Krasinski in un'intervista precedente. "Quindi ho dovuto realizzare una pellicola che loro potessero vedere, e ne sono davvero, davvero entusiasta. Per me, la questione era molto semplice: cosa succederebbe se potessimo raccontare una storia su queste capsule del tempo? Gli amici immaginari sono adorabili e via dicendo, certo, ma sono anche capsule del tempo che esprimono le tue speranze, i tuoi sogni e le tue ambizioni, riportandoti con la memoria a quando avevi il cervello più stimolato, senza mai andarsene. Ci dicono sempre che siamo adulti, ma chissà cosa accadrebbe se scoprissimo di essere ancora dei bambini".

