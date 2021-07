Le Iene, Quentin Tarantino sta traducendo in romanzo anche il suo esordio alla regia

Se state seguendo il nuovo e più recente corso della carriera di Quentin Tarantino, saprete senz'altro dell'uscita del romanzo di C'era una volta a Hollywood (disponibile da oggi in Italia grazie a La nave di Teseo), dell'arrivo di un libro di critica cinematografica e anche di una piece teatrale diretta dall'autore.

Al momento sappiamo solo che la commedia in questione sarà un nuovo adattamento di C'era una volta a Hollywood ma come la novelizzazione espanderà il film (nel libro ad esempio scopriremo cos'è realmente successo alla moglie di Cliff Booth) e includerà diversi momenti che non sono presenti né nel lungometraggio né nel libro. È come un puzzle che va completandosi su di un piano multimediale, il che è una novità per Tarantino.



Continuando a parlare del suo futuro, Tarantino ha anche ammesso in aggiunta di aver già scritto due capitoli di un eventuale e possibile adattamento in libro de Le Iene, il suo mitico esordio alla regia e tra i suoi film più amati di sempre. Anzi, come spiega lo stesso autore, "Le Iene è stato il primo film che ha deciso di tradurre il romanzo, ma pensando che C'era una volta a Hollywood era più fresco nella mente del pubblico, ha scelto di metterlo in pausa e passare a quello".



Tarantino ha anche spiegato che dopo il libro di critica cinematografica potrebbe continuare il romanzo de Le Iene o dedicarsi a un nuovo libro di finzione totalmente originale: "Sai, c'è anche quest'altro libro che avevo in mente; è un po' pulp ma con un'idea western di fondo, e di questo anche ho già scritto due capitoli".



Oltre a questo, Tarantino ha anche ultimato gli script di cinque episodi della serie televisiva Bounty Law.