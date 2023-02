Idris Elba, la star di Luther:'Ho smesso di descrivermi come un attore nero'

Idris Elba in questo periodo è impegnato nella promozione del film Luther: The Fallen Sun, e in un'intervista a Variety l'attore ha toccato alcuni temi importanti e uno in particolare ha attirato l'attenzione dei media. Elba negli ultimi anni è stato citato anche tra i possibili eredi di Daniel Craig nel ruolo di James Bond.

Nell'intervista Idris Elba ha confessato:"Ho smesso di descrivermi come un attore nero quando ho capito che mi avrebbe ingabbiato. Dobbiamo crescere".



Elba - che ha dichiarato che James Bond non è un obiettivo - ha spiegato cosa si prova a vivere un'ascesa professionale da persona nera:"Appena ottieni successo ti viene chiesto com'è essere il primo nero a fare questo o quello. Beh, sarebbe lo stesso se fossi bianco. È la prima volta per me. Non voglio essere il primo nero. Sono il primo Idris".



Idris Elba è apparso in diversi franchise di Hollywood, tra cui il Marvel Cinematic Universe, il DC Extended Universe, Fast & Furious e Star Trek, oltre a prestare la propria voce a film come Alla ricerca di Dory e Zootropolis:"Certo, sono un membro di spicco della comunità nera ma quando vado in America sono un membro di spicco della comunità britannica".



Nel frattempo Idris Elba è di nuovo Luther nel trailer del film in uscita intitolato The Fallen Sun. Nel cast del film anche Andy Serkis, Cynthia Erivo, Michael Smiley e Hermione Norris.