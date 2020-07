Idris Elba, la star firma un accordo con Apple TV+: ecco i dettagli

Apple ha stretto un accordo 'first look' con Idris Elba e la sua casa di produzione, Green Door Pictures, che prevede la produzione e la messa in onda di show e film per Apple TV+. Elba ha fondato la Green Door nel 2013 con l'obiettivo di far crescere nuovi e affermati talenti per sostenere l'inclusione e la rappresentazione della diversità.

Uno degli ultimi lavori prodotti da Green Door Pictures è Concrete Cowboy, con la star di Stranger Things Caleb McLaughlin e la star di When They See Us Jharrel Jerome.

Un'anteprima del film è prevista al prossimo Toronto International Film Festival. Idris Elba sarà tra i protagonisti anche di The Suicide Squad di James Gunn, in uscita nel 2021.



L'accordo con Idris Elba aggiunge un'altra star al nutrito parterre di Apple TV+, già composto da Oprah Winfrey, Alfonso Cuaron, Julia Louis-Dreyfus, Justin Lin, Kerry Ehrin, Jason Katims, Lee Eisenberg, Monica Beletsky, Sharon Horgan, Alena Smith e Simon Kinberg.

Qualche giorno fa è stato pubblicato il nuovo singolo di Idris Elba, che oltre ad essere un apprezzato interprete è anche un musicista e dj di ottima fama.

La star ha ammesso di aver subito innumerevoli episodi di razzismo nel corso della sua vita, interpellato sull'annosa questione che riguarda atti discriminatori legati al colore della pelle.

Idris Elba è stato ritrovato positivo al Coronavirus qualche mese fa ed è tra le star di Hollywood che hanno reso pubblica la notizia della malattia, così come Tom Hanks e la moglie, Rita Wilson.