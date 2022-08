Idris Elba stanco di James Bond: 'Non chiedetemelo più!'

Annunciato come probabile e quasi certo successore di Daniel Craig nei panni dell'iconico agente segreto 007, Idris Elba ha sempre risposto con ironia alle insistenti domande dei giornalisti.

Escluso definitivamente dalla lista degli attori papabili per il prossimo James Bond, ormai l'attore appare annoiato se non addirittura frustrato dinanzi alle continue allusioni su un suo futuro ruolo nei panni dell'agente segreto. Se per anni ha provato a usare l'ironia e una giusta dose di mistero come risposta alla faccenda, ormai sembra non avere altra scelta che affrontare di petto i giornalisti.

Lo stesso Elba ha recentemente affermato: "Non ho più risposte da dare. Dico solo alla gente: Non chiedetemi questo. Perché molte volte è un giornalismo davvero pigro. E la gente cerca di usarlo come clickbait, come "cosa dirà questa volta? Io cerco di dire le stesse cose. Di tanto in tanto li stuzzico, ma di tanto in tanto gli spiego perché non voglio farlo o perché si tratta di voci. Ma la maggior parte delle volte tendo a non parlarne".

Le sue parole non dovrebbero comunque sorprendere più di tanto, visto che un reale coinvolgimento nel progetto non c'è mai stato e il tutto è sempre stato una speculazione mediatica volta ad aumentare l'hype ed il pettegolezzo.

I progetti futuri sembrano tuttavia abbastanza chiari, Elba ha intenzione di acquistare Channel 4, l'emittente britannica, per l'astronomica cifra di 1 miliardo ed è in trattativa per approdare anche lui nell'universo DC.