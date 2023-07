Idris Elba rischiò di farsi sparare da uno sconosciuto: 'Pensava ci stessi provando'

Idris Elba è abituato sullo schermo a scene d’azione in cui i suoi personaggi rischiano la vita in situazioni di estremo pericolo e di grande tensione. Ma la finzione non dovrebbe somigliare alla realtà. In un episodio dello Smartless Podcast, l’attore ha raccontato di quella volta in cui ha rischiato davvero che uno sconosciuto gli sparasse.

Idris Elba ha spiegato recentemente quando si è voluto far fuori dalla questione James Bond, dimostrando una sensibilità per certi argomenti che, stando a quanto raccontato durante la trasmissione presentata dai tre colleghi, una volta gli è quasi costata la vita.

Nella trasmissione, infatti, l’attore ha ricordato quella volta in cui fuori da un club, un uomo gli ha puntato la pistola in faccia dopo che Elba si era intromesso per placare un’aggressione nei confronti di una donna.

Questa la spiegazione di Elba: “Ho quasi perso la mia cazzo di vita dopo aver tentato di fermare un uomo che stava maltrattando la sua ragazza fuori da un club. Questo tizio si stava accanendo sulla moglie, urlandole in faccia : ‘Ti ammazzo’ e cose così. Mi sono avvicinato e ho detto: ‘Guarda quanto è bella. Perché parli così a questa bellissima principessa?’”.

A quel punto però l’uomo avrebbe frainteso: “Ha tirato fuori una pistola e me l’ha puntata dritta in faccia. Poi mi ha detto: ‘Stai parlando della mia ragazza?’. Pensava ci volessi provare con lei”.

Per fortuna la situazione si è alla fine risolta e Elba ne è venuto fuori senza conseguenze nonostante la reazione esagerata dell’aggressore. E a proposito di reazioni incontrollabili, Idris Elba è preoccupato che Strays potrebbe creare un mare di polemiche.