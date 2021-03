Idris Elba, ecco quando uscirà su Netflix il suo prossimo film Concrete Cowboys

Netflix ha annunciato la data d'uscita ufficiale del nuovo film con protagonista Idris Elba, Concrete Cowboys, diretto da Ricky Straub, adattamento cinematografico del romanzo intitolato Ghetto Cowboy, scritto da Greg Neri. Il film arriverà sulla piattaforma streaming a primavera inoltrata dopo esser stato presentato al Festival di Toronto.

Concrete Cowboys vede protagonisti Idris Elba e la star di Stranger Things, Caleb McLaughlin. Ecco la sinossi ufficiale:"Basato sul romanzo Ghetto Cowboy del 2009 di Greg Neri, il film parla di un ragazzo di 15 anni, Cole (McLaughlin) di Detroit, che viene mandato a vivere con il padre estraneo (Elba) a Philadelphia, dove impara a conoscere la gente cowboy del posto e la tradizione del vicinato. In un contesto di crescente gentrificazione, Cole deve lottare tra il suo interesse e il rispetto per la comunità di suo padre e la rinata amicizia con un cugino in difficoltà".



Il film segna l'esordio alla regia di Ricky Straub e sarà disponibile su Netflix dal 21 aprile. Le prime recensioni sono state positive, soprattutto per la descrizione nel film dell'affascinante sottocultura americana dei cowboy neri, ampiamente ignorata negli ultimi cent'anni di cinema. Molti dei veri cowboy di Philadelphia appaiono anche in alcuni ruoli all'interno del film.

Idris Elba apparirà anche in The Suicide Squad di James Gunn, e tornerà al genere western in The Harder They Fall, con LaKeith Stanfield e Regina King.



Netflix distribuirà globalmente Concrete Cowboys mentre su Everyeye trovate la recensione di Molly's Game, uno dei film recenti con Idris Elba.