Idris Elba protagonista e regista de Il Gobbo di Notre Dame per Netflix

Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter, sempre attento a scoop di questo genere, Idris Elba si occuperà per Netflix di un adattamento in chiave moderna de Il Gobbo di Notre Dame.

Elba sarà protagonista, regista e anche produttore del film che si baserà su una sceneggiatura scritta da Michael Mitnick (The Current War, The Giver), ovviamente tratta dal romanzo capolavoro Notre-Dame de Paris di Victor Hugo pubblicato nel 1831. Elba produrrà l’adattamento attraverso la sua casa di produzione, la Green Door, che si occuperà anche di produrre la colonna sonora originale del film, descritto come “una esperienza sonora e musicale”. Alla produzione ci sono anche Fred Berger (La La Land) e Brian Kavanaugh-Jones (Midnight Special) con la loro Automatik.

Tra le riduzioni cinematografiche più note del celebre romanzo svetta naturalmente quella del classico dell’animazione Disney uscito nel 1996 per la regia di Gary Trousdale e Kirk Wise. Nel cast vocale erano presenti star quali Demi Moore, Jason Alexander, Tom Hulce, Kevin Kline e Mary Kay Bergman.

Per Elba, visto di recente nell’esordio alla regia di Aaron Sorkin, Molly’s Game, sarà la seconda regia di un lungometraggio dopo aver esordito quest’anno con il film Yardie, presentato all’ultimo Sundance Film Festival. Ha anche creato Turn Up Charlie, serie comedy di cui è stata già ordinata una prima stagione completa da Netflix.

Ancora sconosciuta la data d’uscita del progetto.