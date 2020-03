Idris Elba positivo al Coronavirus: la star ringrazia i fan per il supporto

Due giorni fa Idris Elba ha annunciato la sua positività al test del Coronavirus. Dopo l'annuncio via social, l'attore ha ringraziato i suoi fan per il sostegno e l'amore che gli hanno trasmesso in queste ore difficili. Elba ha risposto anche ad alcune domande sulle sue condizioni fisiche e sulle modalità con le quali sta affrontando la malattia.

"Apprezzo tutte le preghiere e tutti i ringraziamenti che le persone ci stanno mandando e gli auguri. L'amore sta arrivando e lo apprezzo davvero. Vi terrò aggiornati su come stiamo andando" ha spiegato la star di Pacific Rim in un video live su Twitter.

Elba ha risposto anche ad alcune domande più leggere, che riguardano il modo in cui impiega il suo tempo durante la quarantena. In particolare l'attore ha sottolineato che sta imparando a suonare la chitarra, giocare ai videogiochi e cucinare.



In ogni caso Idris Elba ha voluto ammonire tutti i suoi fan sul virus che sta colpendo il mondo in questo momento, allontanando le fake news e le teorie cospirazioniste:"Ci sono così tante cose strane sulla teoria della cospirazione in corso, per favore ragazzi, ora non è il momento. Se state inviando quella roba o la state manifestando, non è il momento. Le persone hanno bisogno di conoscere i fatti, hanno bisogno di capire la verità in modo che possano proteggersi. Smettete di mandare queste cose, è molto pericoloso per tutti... Più possiamo capire i fatti, meglio possiamo affrontarli".

L'attore ha spiegato in che modo ha svolto il test, considerato che negli Usa e nel Regno Unito sembra che vi sia una carenza:"La semplice risposta è che venerdì della scorsa settimana mi è stato detto che qualcuno con cui ero stato in contatto è stato trovato positivo. Sono sulla location, sto per iniziare un film, e gira la notizia che questa persona - che è anche pubblica - è stata trovata positiva, quindi era sicuramente qualcosa che dovevo fare mentre stavo per iniziare le riprese ed ero in giro con molte persone. E onestamente il mio lavoro mi ha permesso di fare il test immediatamente, ho dovuto fare il test comunque perché significava mettere molte persone a rischio nel caso fossi stato esposto; sarebbero state scoperte anche le persone con cui avrei iniziato a lavorare".

In queste ore Tom Hanks e Rita Wilson sono stati dimessi dall'ospedale australiano nel quale erano ricoverati dopo esser stati trovati positivi al test del COVID-19. Ora proseguiranno la quarantena a casa. Per passare il tempo Rita Wilson ha chiesto agli utenti di aiutarla a creare una playlist musicale.