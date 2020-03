Idris Elba positivo al coronavirus, arrivano i messaggi di solidarietà dei colleghi

Il coronavirus continua a non fare sconti: dopo Tom Hanks e la moglie Rita Wilson anche un altra star di Hollywood è risultata positiva al COVID-19: si tratta di Idris Elba, l'attore recentemente visto in Hobbs & Shaw e Avengers: Infinity War.

Elba si è sottoposto al tampone dopo aver scoperto di esser stato a contatto con una persona risultata positiva, e sfortunatamente ha scoperto di aver contratto il virus: l'attore ha comunque confermato di essere in perfetta forma e di non presentare sintomi, ma sta ovviamente osservando un regime di quarantena e seguendo le istruzioni dei medici.

Immediato è arrivato ovviamente il supporto di tanti colleghi di Hollywood: "Abbi cura di te, fratello. Grazie per aver condiviso la tua situazione" scrive Sterling K Brown, mentre l'attore di Star Wars John Boyega sbotta con un "Che ca**o, amico!". "L'intero cast di The Wire augura al nostro fratello Idris Elba di rimettersi presto e di vincere la sua battaglia con il virus" è il messaggio di Wendell Pierce, a cui segue il "Siamo tutti con te, Idris" di Kelvin Mendez. Tra i primi a mandare il proprio incoraggiamento, inoltre, c'è stato il regista di The Suicide Squad James Gunn.

L'attore continuerà comunque sicuramente a tenerci aggiornati sulle sue condizioni, proprio come stanno facendo i coniugi Hanks in questi ultimi giorni. Il COVID-19, comunque, sta inevitabilmente influenzando in negativo l'intera stagione cinematografica: ecco una lista di tutti i film rinviati a causa del coronavirus.