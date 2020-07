Idris Elba, ecco il nuovo singolo della star di Ossessione Omicida insieme ai The Knocks

Celebre principalmente per la sua carriera a Hollywood, Idris Elba in realtà è anche un noto musicista e DJ, e da qualche giorno è disponibile in rete il nuovo singolo 'One Fine Day" che ha realizzato in collaborazione con i The Knocks e che vede anche la partecipazione del rapper Tiggs Da Author.

Il brano è disponibile sull'account YouTube della star (lo trovate in calce all'articolo) e sui principali servizi musicali. Elba ha confermato che il 100% delle sue royalties verranno devolute alla Black Cultural Archives, un'organizzazione di base a Brixton, Londra: proprio in questi giorni l'attore ha raccontato la sua esperienza con il razzismo.

"Con tutto ciò che sta accadendo nel mondo in questo momento, questa canzone è ancora più rilevante. Vogliamo solamente diffondere un po' di speranza in questi tempi difficili" hanno spiegato i membri dei The Knocks, Ben 'B-Roc' Ruttner e James 'JPatt' Patterson.

Il singolo è stato pubblicata dalla 7Wallace, etichetta fondata da Elba nel 2015 con l'obiettivo di "superare i confini nella musica dance e hip-hop" e la cui batteria può contare su artisti quali Toddla T, Kah-Lo, Q-Tip, Little Simz, James BKS e i Cypress Hill.

Apparso l'anno scorso in Fast & Furious: Hobbs and Shaw, Elba ha in programma di recitare al fianco di Tilda Swinton nell'atteso Three Thousand Years of Longing di George Miller.