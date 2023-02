Idris Elba è ancora Luther: Netflix pubblica il trailer ufficiale di The Fallen Sun!

A poche settimane dall'annuncio della data di uscita di Luther The Fallen Sun, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato finalmente anche il primo trailer ufficiale per l'attesissimo film con protagonista Idris Elba.

Il progetto, che sarà un sequel dell'acclamata serie tv Luther della BBC, è confezionato da alcuni volti noti dello show originale, sia dietro che davanti alla cinepresa: la sceneggiatura è firmata dal creatore di Luther Neil Cross, con il regista della stagione 5 Jamie Payne che torna per dirigere la nuova avventura.

In 'Luther: The Fallen Sun' l'epica continuazione e pluripremiata saga televisiva viene reinventata per il cinema: come mostrato dal trailer, disponibile all'interno dell'articolo, un raccapricciante serial killer sta terrorizzando Londra mentre il brillante detective Luther è caduto in disgrazia e oggi vede il mondo cadere a pezzi da dietro le sbarre. Ossessionato dal fallimento in un'indagine su un cyber psicopatico che ora lo schernisce, Luther decide di evadere di prigione per finire il lavoro con ogni mezzo necessario. Il film è interpretato anche da Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che ritorna nei panni di Martin Schenk.

Il film Netflix debutta sul servizio di streaming il 10 marzo, con un'uscita nelle sale inglesi anticipata il 24 febbraio. Per altri contenuti guardate le prime immagini di Luther The Fallen Sun.