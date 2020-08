Idris Elba, James Gunn: 'Nessuno ha indovinato il suo ruolo in The Suicide Squad'

L'ultimo rumor emerso sul ruolo di Idris Elba nell'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn sosteneva che l'attore dovrebbe interpretare il già vociferato ruolo di Tiger Bronze, ma in un recente tweet lo stesso autore del cinecomic DC ha rivelato che no, non è quello di Tiger Bronze il ruolo della star.

Anzi, ridendosela sotto i baffi, James Gunn ha direttamente confermato che nessuno, finora, ha indovinato in realtà la parte ricoperta da Elba. Lo ha ammesso via social in risposta a un thread con il cast del film, nello specifico direttamente a Elba: "La cosa davvero assurda è che penso che nessuno abbia finora indovinato il tuo personaggio".



E Nathan Fillion ha pure risposto, condividendo il tweet: "Neanche io ci sono riuscito ed ero lì alla prova costume. Fuori dalla stanza".



Nel cast del film, lo ricordiamo, ritroveremo alcuni protagonisti del primo Suicide Squad come Margot Robbie (apparsa di recente in Birds of Prey), Viola Davis, Jai Courtney e Joel Kinnaman, mentre tra le new entry segnaliamo oltre a Idris Elba anche John Cena, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Daniel Melchior, Flula Boeg e Steve Agee.

Le riprese di The Suicide Squad sono terminate da diverso tempo, e dunque Gunn sta lavorando alla post-produzione da remoto in vista dell'uscita prevista per agosto 2021. Siete curiosi di vedere le prime immagini della pellicola? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, Gunn ha rivelato l'origine del titolo di The Suicide Squad in una recente sessione di Q&A su Instagram. Vi ricordiamo che

The Suicide Squad sarà presentato ufficialmente al DC FanDome di domani 22 agosto, ma non è chiaro se avremo modi di ammirare un primo teaser trailer ufficiale o solo il look dei protagonisti.



