Idris Elba, altro che James Bond: la star sta per comprare Channel4 per 1 miliardo?

Mentre proseguono le voci che lo vogliono come nuovo James Bond dopo Daniel Craig, Idris Elba è al centro di nuove indiscrezioni anche per quanto riguarda la sua carriera da imprenditore e produttore.

Secondo quanto riportato dal Sunday Time, infatti, la star di Luther sarebbe in trattative per un'offerta da 1 miliardo di sterline per l'emittente britannica Channel 4: il rapporto afferma che Idris Elba si starebbe muovendo insieme a Marc Boyan, fondatore e CEO del collettivo di marketing e comunicazione The Miroma Group; Elba è l'amministratore delegato della società di produzione Green Door Pictures, che ha prodotto Concrete Cowboy, Idris Elba's Fight School e Turn Up Charlie. L'attore è famoso per i ruoli televisivi di Luther e The Wire, e per i film Beast of No Nation, Mandela: Long Walk to Freedom e i ruoli nel Marvel Cinematic Universe e nel DC Universe.

Il governo britannico ha deciso di vendere Channel 4 - network di proprietà statale - per consentirgli di competere al meglio nell'era del digitale e dello streaming, sebbene la strategia sia stata accolta con freddezza - quando non apertamente contestata - dall'industria inglese, con molti esponenti che la considerano un accordo ideologico che potrebbe devastare molti piccoli produttori. Secondo quanto riferito, tra gli interessati all'acquisizione ci sono i banchieri della JP Morgan, ITV, Comcast (che possiede Sky), Paramount (che possiede Channel 5), Discovery e la società francese Vivendi.

Per altre notizie, guardate il trailer ufficiale di Beast, nuovo film che vedrà Idris Elba combattere contro un leone nella Savana.