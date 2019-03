Idris Elba è in fase di trattative per impersonare Celanawe in Mouse Guard

L’esclusiva lanciata dall’attendibile Hollywood Reporter annuncia che la star Idris Elba (Luther) è nelle fasi finali di negoziazione per entrare a far parte del film live-action/CGI Mouse Guard, l’adattamento della serie a fumetti Boom! Studios diretto da Wes Ball, regista dietro la macchina da presa del franchise di successo Maze Runner.

Solo alcuni giorni fa vi avevamo in precedenza riportato l’ingresso di un altro attore di peso in questa pellicola, Andy Serkis (<i>Black Panther</i>), il quale è stato ingaggiato per assumere il ruolo dell’antagonista, Midnight. La trasposizione cinematografica è descritta come una sorta di Trono di Spade con protagonisti dei topi. La storia verrà sviluppata attraverso l’utilizzo di tecnologia motion capture, ed in questo sappiamo bene il talento di Serkis visti i suoi ruoli passati come Gollum ne Il Signore degli Anelli o Cesare nella saga de Il Pianeta delle Scimmie, e di effetti visivi realizzati dalla compagnia neozelandese WETA.

Idris Elba interpreterà nell’economia della trama di Mouse Guard il personaggio di Celanawe, una figura descritta come simile a quella di Obi-Wan Kenobi nel franchise di Star Wars. Celanawe è stato in passato un campione leggendario e fino all’avvento delle avventure che si racconteranno nel lungometraggio è ritenuto scomparso ormai da diverso tempo.

Basato sui fumetti e sulle graphic novel di David Petersen, Mouse Guard è ambientato in un mondo medievale e racconta di questa fratellanza di topi che hanno giurato di proteggere il loro regno. I piccoli protagonisti della storia dovranno vedersela contro predatori del calibro di astute volpi, aquile e malvagi roditori. La dura lotta portata avanti dai topi per vivere sicuri e prosperare incrocerà dunque il sentiero di una serie di minacce. Ci sarà comunque spazio anche per momenti più leggeri, d’altronde le funzioni svolte dalla guardia dei topi vanno ben oltre il delicato ruolo di milizia. La loro vocazione li spinge a non avere paura e a non vivere semplicemente, ma ad esistere.

La produzione di Mouse Guard, adattamento sceneggiato da Gary Whitta (Rogue One: A Star Wars Story), dovrebbe avere luogo in una data non meglio precisata di maggio.