Anche Idris Elba, Heimdall nel MCU, positivo al Coronavirus

Dopo la notizia su Olga Kurylenko e quella di qualche giorno fa su Tom Hanks, il Coronavirus ha colpito un altro protagonista del mondo del cinema: si tratta di Idris Elba, come lui stesso ha annunciato pochi minuti fa con un post su Twitter.

L'attore, che interpreta Heimdall nel Marvel Cinematic Universe, ha postato un breve video accompagnato dal messaggio: "Questa mattina sono risultato positivo al Covid 19. Mi sento bene, finora non ho sintomi, ma sono stato isolato da quando ho scoperto la mia possibile esposizione al virus."

Il tweet di Idris Elba ha naturalmente subito provocato una lunga serie di commenti e di messaggi di vicinanza da parte dei follower. La notizia è stata rilanciata anche da Variety.

Classe 1972, l'attore britannico è recentemente apparso, oltre che nei film targati MCU (Thor: Ragnarok, Avengers: Age of Ultron e Infinity War tra gli altri), anche in Molly's Game (2017), Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019) e Cats (2019). Sul piccolo schermo, Elba ha invece partecipato a serie come The Wire, The Office, The Big C, Law and Order e Turn Up Charlie.

Continua intanto la quarantena per Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson, che per ingannare il tempo da trascorrere in isolamento ha chiesto ai fan una playlist da ascoltare durante la quarantena.