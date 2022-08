Idris Elba, Halle Berry e gli altri: 5 pessimi ruoli per 5 grandi attori

Essere un grande nome non ti impedisce di fare scelte sbagliate: Hollywood è piena zeppa di attori con alle spalle una carriera più che soddisfacente capaci, di tanto in tanto, di prendere delle cantonate mica male. Peschiamo nel mucchio, dunque, e scoviamo le 5 peggiori performance di altrettante star del cinema!

Il primo nome a saltarci all'occhio è quello di Idris Elba: tra un Beast of No Nation e un The Wire, una Luther e un The Harder They Fall, infatti, la star di The Suicide Squad ha infatti portato a casa anche un clamoroso tonfo come La Torre Nera (avremmo potuto citare il disastroso Cats, certo, ma le aspettative sul film tratto da Stephen King erano giusto un filino più alte).

Passiamo quindi ad Halle Berry: tra le star più pagate di Hollywood a inizi anni 2000, la nostra ha portato a casa anche un Oscar come Miglior attrice protagonista per Monster's Ball... Finendo poi però per incappare in uno dei peggiori cinecomic di tutti i tempi con quel Catwoman che viene ancora oggi annoverato tra i più dolorosi flop del genere.

Cosa dire allora di Bryan Cranston? Ormai assurto al grado di divinità della settima arte grazie al leggendario Walter White di Breaking Bad, il protagonista di Trumbo vanta anche un po' di scelte decisamente discutibili in curriculum, tra cui il pessimo reboot dei Power Rangers datato 2017; non si salva neanche Melissa McCarthy, capace di passare da una commedia brillante come Le Amiche della Sposa a un prodotto davvero mediocre come Thunder Force.

Chiudiamo con il buon Matt Smith: visto pochi giorni fa nel primo episodio di House of the Dragon, l'amatissimo ex-Doctor Who è infatti recentemente apparso in quel Venom - La Furia di Carnage capace di venir apprezzato più come fonte di meme che in quanto film valido. Siete d'accordo con questo piccolo elenco? Vi vengono in mente altri esempi validi? Fatecelo sapere nei commenti! Certo è che Hollywood continuerà ad essere spietata anche con le sue stelle più brillanti.