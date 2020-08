Idris Elba diventerà uno 007, ma per il nuovo film della Apple

Associato da diversi rumor non confermati tra i possibili interpreti del nuovo James Bond dopo l'uscita di Daniel Craig, sembra che dopotutto Idris Elba sia davvero destinato a vestire i panni di un agente segreto.

Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, infatti, Apple ha acquistato i diritti per uno spy-thriller romantico che vedrà come protagonista proprio Elba, il quale farà anche da produttore insieme a Simon Kinberg, veterano del franchise degli X-Men e regista di Dark Phoenix.

I dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, ma il sito fa sapere che il film (ancora senza un titolo ufficiale) sarà ambientato in Africa. La sceneggiatura è stata scritta da Travon Free, ex autore per il Daily Show e Full Frontal with Samantha Bee.

Dopo aver distribuito di recente il war movie Greyhound con Tom Hanks, Apple ha messo in cantiere diversi progetti tra cui il thriller Emancipation con Will Smith e Killer of the Flower Moon, nuova attesa pellicola di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro che verrà interamente finanziato dalla compagnia (si parla di un budget di $180-200 milioni).



Kinberg, che ha già affrontato il genere spionistico come sceneggiatore di Mr. & Mrs. Smith, sta inoltre lavorando allo spy-thriller 355 con protagonista Jessica Chastain.