Idris Elba è convinto:'La DC sarà inarrestabile con James Gunn'

Qualche settimana fa James Gunn e Peter Safran sono stati annunciati come nuovi CEO dei DC Studios e in questo lasso di tempo hanno già apportato diverse modifiche e presentato alcuni progetti cinematografici. La scelta di Warner Bros. ha convinto molti addetti ai lavori e fan e anche Idris Elba si è espresso in favore di Gunn.

In un'intervista rilasciata a Comicbook, Elba ha dichiarato:"Ci siamo salutati l'un l'altro. È un genio, giusto? E non riesco a pensare a nessuno migliore di lui che abbia l'autorità per quello che accade nel DC Universe. Lo sa meglio di chiunque altro ma ha anche una così grande immaginazione, un ottimo gusto. Penso che l'universo DC sarà inarrestabile sotto il suo controllo".



James Gunn e Peter Safran alla guida della DC hanno iniziato sin da subito a lavorare ai nuovi progetti che riguarderanno il futuro cinematografico e televisivo del franchise, annunciando anche diversi titoli e scelte giudicate interessanti dai fan, tra cui un nuovo film su Batman e un progetto su Superman.



Per quanto riguarda Clark Kent, Henry Cavill è stato allontanato dal ruolo dell'Uomo d'Acciaio; Gunn è intenzionato ad ingaggiare un profilo più giovane e differente rispetto a Cavill che ha recitato nel ruolo negli ultimi dieci anni al cinema, ed è comparso in Black Adam.



E proprio per questo motivo anche Dwayne Johnson è stato preso come capro espiatorio dai contrari all'allontanamento di Cavill perché ritenuto tra i responsabili del suo addio.