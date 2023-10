Idris Elba si confessa:'Sono andato in terapia perché ero maniaco del lavoro'

Una delle star più apprezzate di Hollywood, Idris Elba, ha raccontato pubblicamente di essere stato in terapia per cercare di superare le abitudini di vita malsane che ha sviluppato lavorando nel settore dell'intrattenimento. Nell'ultimo episodio del podcast Changes With Annie Macmanus, l'attore ha approfondito le proprie difficoltà.

Idris Elba ha compiuto 51 anni ma è ancora alla ricerca del proprio equilibrio nella vita. L'attore è andato in terapia circa un anno fa perché si era reso conto di essere un 'workaholic', un modo di vivere non proprio eccezionale 'per la vita in generale'.



"Nella mia terapia ho pensato molto al cambiamento, quasi al punto che i neuropatici cambiano e si spostano. E non è perché non mi piaccio o qualcosa del genere, è solo che ho delle abitudini malsane che ho davvero sviluppato e lavoro in un settore in cui sono ricompensato per quelle abitudini malsane" ha spiegato Elba.



"Niente di estremo è una cosa buona. Tutto ha bisogno di equilibrio. Ma sono ampiamente ricompensato per essere un maniaco del lavoro, una persona che può dire 'Oh, non vedrò la mia famiglia per sei mesi'. Sono lì, a lottare per creare una nuova famiglia e poi la lascio. Sono schemi che mi hanno fatto pensare 'Devo cambiare'". Una sfida complicata per Elba perché "le cose che mi fanno rilassare finiscono per essere lavoro".



"Non può essere tutto lavoro" ha dichiarato la star della serie Luther. A luglio fece scalpore il racconto di Idris Elba che rischiò di farsi sparare da uno sconosciuto.