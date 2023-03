Idris Elba confessa: 'Essere in The Wire non mi ha aiutato ad avere ruoli importanti'

Parlare di The Wire vuol dire confrontarsi con una serie più apprezzate dalla critica degli ultimi 25 anni, nonché trampolino di lancio di attori di altissimo calibro. Idris Elba, che interpretava lo spacciatore Stringer, ha raccontato di come la serie non lo abbia aiutato ad ottenere ruoli importanti.

"La maggior parte delle persone pensava che fossi americano durante 'The Wire' e poi, quando si sono resi conto che non lo ero, sono improvvisamente risultato respingente. Mi sono sentito più esaminato" ha raccontato l'attore, svelando come, dal punto di vista delle opportunità di lavoro The Wire non l'abbia portato a fare il grande salto qualità a ruoli di maggior spessore ed importanza. Nonostante ciò l'interprete è sempre stato particolarmente affezionato al suo personaggio. Infatti, Idris Elba ha ammesso di non esser stato felice della sorte del suo personaggio in The Wire.

"Non credo di aver ottenuto ruoli straordinari. Potevo sentire che stava arrivando un soffitto di vetro. Riuscivo a vederne le macchie" ha spiegato, raccontando inoltre come sia stato difficile per lui separarsi dal personaggio. Più che identificarsi in esso, la paura di Elba sembrava essere quella di avere il suo stesso destino. "Era un perdente, giusto? Ero un perdente. E la sensazione che io non sono il ragazzo, sono il ragazzo accanto a lui. Oppure, non sono ancora il ragazzo, ma potrei diventarlo" ha concluso.

La sua carriera d'attore si è sempre divisa tra grande e piccolo schermo. Il percorso di Idris Elba tra cinema e tv lo ha reso uno degli interpreti britannici più apprezzati del panorama cinematografico globale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!