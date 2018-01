Idris Elba chiede a gran voce una figura femminile per James Bond

L’argomento è al centro di discussione da diverso tempo ormai e sembra che nemmeno l’annuncio di Bond 25 potrà placare l’ondata di richieste che avanzano per undiverso da quello visto finora. Uno di coloro che fa parte di questo coro è, l’attore da tanti caldeggiato per sostituireal termine della sua avventura.

Nel corso del Sundance Film Festival, in cui l’interprete britannico ha presentato il lungometraggio che lo vede per la prima volta dietro la macchina da presa per un progetto destinato al grande schermo, Variety ha colto l’occasione per portare al centro della conversazione uno dei temi più caldi riguardanti la sua carriera. Pur essendo consapevole dei rumour che da diversi anni lo vorrebbero nei panni dell’agente 007 più famoso del globo, Elba sposta l’indirizzo della discussione su un altro livello, ritenendo non imprescindibile che la spia britannica debba essere necessariamente un attore di colore:

“Siamo interessati ad avere il personaggio di Bond in una versione che non sia maschile? Potrebbe essere interpretato da una donna, da una donna di colore o meno, ma penso che a tutti piacerebbe l’idea di vedere questo personaggio intento a fare qualcosa di diverso, quindi perché no?”.

La release mondiale di Bond 25 con Daniel Craig è fissata all’8 novembre 2019. Per il momento non è stata ancora resa pubblica l'identità del regista. Sappiamo solamente i nomi di coloro che hanno steso la sceneggiatura del nuovo capitolo, ossia Neal Purvis e Robert Wade, entrambi autori dei precedenti script che hanno visto come protagonista Craig.