Idris Elba e Caleb McLaughlin padre e figlio nel dramma western Concrete Cowboys

Reduci dai rispettivi successi con lo spin-off del franchise di Fast & Furious, Hobbs & Shaw, e la terza stagione del teen sci-fi di Netflix Stranger Things, Idris Elba e Caleb McLaughlin saranno i protagonisti del film indipendente Concrete Cowboys.

Il film, esordio alla regia per Ricky Staub, vedrà i due attori nella parte di padre e figlio separati da anni e che, per una serie di circostanze, si trasferiranno insieme nell’area settentrionale di Philadelphia, dove scopriranno la vibrante sottocultura urbana dei cowboy, che ancora cresce ostinata nonostante sia circondata da povertà, violenza e gentrificazione.

La sceneggiatura è co-scritta insieme a Dan Walser e le riprese sono già in corso. L'uscita del film è prevista per il 2020.

Elba, eletto uomo più sexy del mondo nel 2018, è attualmente nei cinema italiani in Hobbs & Shaw, dove interpreta la parte del villain contro i protagonisti Dwayne 'The Rock' Johnson e Jason Statham: nel corso della sua carriera ha lavorato con registi acclamati come Ridley Scott (American Gangster, Prometheus), Gli Ritchie (RocknRolla), Guillermo Del Toro (Pacific Rim) e Cary Fukunaga (Beasts of No Nation). Ha raggiunto la fama mondiale in televisione grazie alla serie televisiva The Wire, sempre nominata nelle classifiche degli show tv più belli di sempre, ed è tornato alla ribalta sempre sul piccolo schermo con Luther. Per il Marvel Cinematic Universe è stato Heimdall e prossimamente lo rivedremo al cinema in Cats di Tom Hooper.